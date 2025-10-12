খুলনায় শিশুর বস্তাবন্দি মরদেহ, আটক যুবকের বাড়িতে এলাকাবাসীর আগুন

খুলনায় শিশুর বস্তাবন্দি মরদেহ, আটক যুবকের বাড়িতে এলাকাবাসীর আগুন
খুলনার দিঘলিয়া উপজেলায় তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর মো. জিসান (৭) নামে এক শিশুর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় একই এলাকার ফয়সাল (২৭) নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
এদিকে রোববার (১২ অক্টোবর) আটক ফয়সালের বাড়িতে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী আগুন দেয়। এর আগে শনিবার (১২ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার দেয়াড়া খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, নিহত শিশু জিসানের বাবা মো. আলমগীর হোসেন দেয়াড়ায় অবস্থিত মণ্ডল জুট টেক্সটাইল মিলে চাকরি করেন। গত ৯ অক্টোবর বিকেল থেকে জিসান নিখোঁজ ছিল। পরবর্তীতে তার কোনো খোঁজ না পেয়ে আলমগীর হোসেন সেদিনই দিঘলিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়রি (জিডি) করেন।
দিঘলিয়া থানার ওসি বাবুল আক্তার বলেন, সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পার্শ্ববর্তী গ্রামের জি এম হান্নান শেখের ছেলে ফয়সালের (২৬) সঙ্গে সর্বশেষ জিসানকে দেখা গেছে। এরপর ফয়সালকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে শিশুটিকে হত্যার কথা স্বীকার করে। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
তিনি আরও বলেন, বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী আটক ফয়সালের বাড়িতে আগুন দিয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও নৌবাহিনীর সদস্যরা যাচ্ছেন।
আরিফুর রহমান/এফএ/এমএস