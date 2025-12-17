  2. দেশজুড়ে

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার গাড়ি আটকালো ছাত্রজনতা

প্রকাশিত: ০৫:৩৩ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর গাড়ি আটকে রেখে অবরুদ্ধ করার ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ শহরের বিকেএমইএ’র প্রধান কার্যালয়ের সামনে রাস্তা তার গাড়ি আটকিয়ে অবরোধ করে ছাত্রশক্তি, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ছাত্রদল, এনজিবি ও ওয়ারিয়র্স অফ জুলাইয়ের নেতাকর্মীরা।

এসময় তারা শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টার মূল আসামি গ্রেফতারসহ সাত দফা দাবি জানায়। পরে দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে গাড়ির সামনে থেকে সরে যান তারা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নারায়ণগঞ্জ শহরে বিকেএমইএ’র পক্ষ থেকে জেলা পুলিশ ও শিল্প পুলিশ-৪ কে ৬টি পুলিশ ভ্যান হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। সেখান থেকে যাওয়ার পথে এই ঘটনা ঘটে। এসময় প্রায় আধাঘণ্টা অবরুদ্ধ ছিলেন তিনি।

ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের ৭ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, লুণ্ঠিত অস্ত্র উদ্ধার, আওয়ামী লীগের দোসরদের গ্রেফতার, সীমান্তে হত্যা বন্ধ, ওসমান হাদিকে গুলিবিদ্ধ করার ঘটনায় মূল আসামি গ্রেফতার ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের পুনর্বাসনে তদবির বাণিজ্য বন্ধ করা।

পরে তাদের দাবি মেনে নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব:) বলেন, ওসমান হাদী এখন সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আপনারা সবাই তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন। যেন, সে দ্রুত সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন। পাশাপাশি আপনারা আরও যে-সব দাবি জানিয়েছেন তা সবই যৌক্তিক। আমরা তা বাস্তবায়নে কাজ করবো।

