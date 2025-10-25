বাগেরহাটে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবক গ্রেফতার
বাগেরহাটের কচুয়ায় নয় বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে আরমান শেখ (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) রাতে উপজেলার মাধবকাঠি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার আরমান শেখ কচুয়ার ধোপাখালী ইউনিয়নের মাধিবকাঠি গ্রামের মৃত মতিয়ার রহমান শেখের ছেলে।
পুলিশ জানায়, ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, শুক্রবার বিকেলে শিশুটি নিজ বাড়ির সামনে নিজেদের দোকানে বসা ছিল। আরমান সিগারেট কেনার কথা বলে তাকে দোকানের পেছনে নিয়ে যায়। পরে চায়ের দোকানের পার্শ্ববর্তী অটো গ্যারেজের পেছনে বাথরুমে নিয়ে ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় শিশুটির বাবা বাদী হয়ে কচুয়া থানায় মামলা করেছেন।
কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামীম আহমেদ খান বলেন, ধর্ষণের অভিযোগে আমরা অভিযুক্ত আরমানকে গ্রেফতার করেছি। আসামিকে শনিবার আদালতে সোপর্দ করা হবে। বর্তমানে শিশুটি সুস্থ আছে। শনিবার বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে তার পরীক্ষা করা হবে।
নাহিদ ফরাজী/ইএ