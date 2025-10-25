টাঙ্গাইলে ইয়াবাসহ শ্রমিকদল নেতা আটক

টাঙ্গাইলে ইয়াবাসহ শ্রমিকদল নেতা আটক
টাঙ্গাইলের সখীপুরে ইয়াবাসহ শ্রমিকদলের এক নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার বড়চওনা ইউনিয়নের দেবরাজ এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটক ওই নেতা হলেন, কুতুবপুর শুকনারছিট এলাকার মজিবর রহমানের ছেলে শামছুল আলম (৩৫)। তিনি উপজেলা শ্রমিকদলের বড়চওনা ইউনিয়নের আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।
পুলিশ জানায়, শামছুল আলম মাদক বিক্রির উদ্দেশে যাওয়ার পথে গতিরোধ করে তাকে আটক করা হয়। আটকের পর তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে ৩৮০ পিস ইয়াবা পাওয়া যায়। যার আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা।
এ বিষয়ে সখীপুর থানার ওসি আবুল ভুঁইয়া বলেন, আটক আসামিকে আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হবে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এদিকে এ ঘটনায় শুক্রবার রাতেই দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। উপজেলা শ্রমিক দলেন আহ্বায়ক মতিন মিয়া ও সদস্য সচিব বাবুল মিয়ার স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি, আদর্শ ও সংহতি পরিপন্থি অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে সামছুলকে দলীয় প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/এএসএম