  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি, নগদ টাকাসহ স্বর্ণালংকার লুট

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:২৫ এএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) দুপুরে কোনাবাড়ীর আমবাগ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীর দাবি, ডাকাতরা অস্ত্র দেখিয়ে তার স্ত্রী ও মেয়েকে জিম্মি করে ১০ ভরি স্বর্ণালংকার এবং নগদ ৭ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে।

পুলিশ, ভুক্তভোগী ও এলাকাবাসী জানায়, আমবাগ এলাকায় ঢালাই ফ্যাক্টরির পাশে একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থেকে ঝুট ব্যবসা করেন আলতাফুর রহমান (৪৫)। দুপুরে তিনি স্ত্রী ও মেয়েকে বাসায় রেখে জুমার নামাজে পড়তে মসজিদে যান। এ সময় তিনজন ব্যক্তি তার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ‘ব্যাংকের ঋণের বিষয়ে কথা বলার’ কথা বলে। আলতাফুর রহমানের স্ত্রী স্বামীর মোবাইল নাম্বার দিতে দরজা খুলে দিলে ওই তিনজন ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে।

এসময় তারা আলতাফের স্ত্রী ও মেয়ের হাত-পা মুখ বেঁধে ফেলে এবং অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বাসায় থাকা ১০ ভরির বেশি স্বর্ণালংকার ও নগদ ৭ লাখ টাকাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নেয়। ডাকাতরা বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে আলতাফুর রহমান বাসায় ফিরে বিষয়টি জানতে পারেন। পরে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, ৬ জন ডাকাত সদস্য ওই বাড়িতে হানা দেয়, যার মধ্যে তিনজন নিচে পাহারা দিচ্ছিল।

কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সালাউদ্দিন জানান, ব্যাংকের লোনের কথা বলে ডাকাত সদস্যরা ঘরের ভেতরে ঢুকে ব্যবসায়ীর স্ত্রী ও মেয়ের হাত পা ও মুখ বেঁধে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করে নিয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মো. আমিনুল ইসলাম/কেএইচকে/এএসএম

