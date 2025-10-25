লালমনিরহাটে অটোরিকশা উল্টে প্রাণ গেলো ২ যাত্রীর
লালমনিরহাটের আদিতমারীতে যাত্রীবাহী অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে খাদে পড়ে দুই যাত্রী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও এক নারী যাত্রী।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকালে উপজেলার মহিষখোচা বাজার-আদিতমারী বাইপাস সড়কের আনছার খাঁর পুকুরপাড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, উপজেলার মহিষখোচা ইউনিয়নের দক্ষিণ বালাপাড়া ব্রমত্তর গ্রামের মৃত তালেব্বর রহমানের ছেলে বকুল মিয়া (৬০) এবং একই ইউনিয়নের কচুড়ুমা বারহাত কালী এলাকার মেছের আলীর জামাতা আতিকুল ইসলাম আতিক (৩৫)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে মহিষখোচা বাজার থেকে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে একটি অটোরিকশা আদিতমারী উপজেলা সদরের দিকে যাওয়ার পথে আনছার খাঁর পুকুরপাড় এলাকায় অটোরিকশাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের একটি গভীর খাদে উল্টে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই যাত্রী আতিকুল ইসলাম আতিক মারা যান। অটোরিকশার অপর যাত্রী বকুল মিয়া ও এক নারী গুরুতর আহত হন।
পরে স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে আদিতমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে বকুল মিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ (রমেক) হাসপাতালে রেফার করেন। তবে রংপুর নেওয়ার পথেই বকুল মিয়ার মৃত্যু হয়।
আদিতমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী আকবর দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুর্ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে।
