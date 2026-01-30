বিএনপিই পারে দেশকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে: তারেক রহমান
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, একমাত্র বিএনপি অতীতে সেটা দেখিয়েছে।
তিনি বলেন, বিএনপি দেখিয়েছে বলেই, বিএনপির অভিজ্ঞতা আছে বলেই, বিএনপির পক্ষেই সম্ভব একমাত্র দেশের আইনশৃঙ্খলাকে সঠিকভাবে, শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং শক্তভাবে মানুষের নিরাপত্তা প্রদান করা। তিনি আরও বলেন, বিএনপিই একমাত্র পারে দেশকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাতে রংপুরের কালেক্টরেট ঈদগাঁহ মাঠে আয়োজিত বিভাগীয় নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তারেক রহমান।
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, ‘আবু সাঈদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদেরকে আরেকটি বিষয়ের টুঁটি চেপে ধরতে হবে। তা হলো দুর্নীতি। এই দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরতে হবে। আমরা দেখেছি বিগত ১৬ বছর উন্নয়নের নামে মেগা প্রজেক্ট হয়েছে। যদি মেগা প্রজেক্টটি শুধু হতো, আমাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমরা দেখেছি, কীভাবে মেগা প্রজেক্টের নাম করে মেগা দুর্নীতি করা হয়েছে। এই দুর্নীতির অবসান হতে হবে। এই কাজটিও যদি কেউ করতে পারে, সেটাও একমাত্র বিএনপির পক্ষেই করা সম্ভব। কারণ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেই সংস্থাটি দুর্নীতিতে কে কত নম্বর পেল এই হিসাব করে; তাদের হিসাব মতেই ২০০১ সালে যখন খালেদা জিয়া দায়িত্ব পায়, তখন থেকে আস্তে আস্তে বাংলাদেশে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে ওপর দিকে উঠতে থাকে, মুক্ত হতে থাকে। কাজেই বিএনপি এটিও প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, বিএনপিই একমাত্র পারে দেশকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে।’
আবু সাঈদের হত্যাকারীর বিচার চেয়ে তিনি বলেন, ‘দেশের মানুষের সম্পদ লুটপাট করে যারা বিদেশে পাচার করেছে, অর্থ পাচার করেছে, তাদেরও এই দেশে বিচার হতে হবে। সেই অর্থ, লুটপাট করা অর্থ আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে বিদেশ থেকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে এসে যাতে মানুষের কাজে ব্যবহার করা যায়।’
দেশের মানুষ পরিবর্তন চায় জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘দেশের মানুষ পরিবর্তন চায়। কী পরিবর্তন? ফ্লাইওভার হবে বড় বড়, বিল্ডিং হবে বড় বড়—ঠিক আছে, হলে হবে। কিন্তু মানুষ তার নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন চায়। মানুষ চায় কর্মসংস্থান। মানুষ চায় নিরাপদে রাস্তা দিয়ে হাঁটবে। মানুষ চায় নিরাপদে রাতে বাসায় ঘুমাবে। মানুষ চায় নিরাপদে যে যার চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব কাজ-কারবার করবে। কাজেই সেই নিরাপদ ব্যবস্থা যদি তৈরি করতে হয়, তাহলে সমর্থন লাগবে আপনাদের। আপনাদের সমর্থন থাকলে সেই নিরাপদ ব্যবস্থা ইনশাআল্লাহ বিএনপি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।’
বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ‘একটি দল আছে, সেই দল বিএনপি সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে কয়েকদিন ধরে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আজও দেখলাম তারা বলেছে—তাদের দুজন সদস্য ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সরকারে ছিল। এখন তারা বলছে যে, বিএনপির সময় নাকি পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। তাদের মানুষগুলা ভালো আর আমাদের মানুষগুলা খারাপ।’
‘আমার প্রশ্ন হলো—ভালো মানুষের সঙ্গেই তো ভালো মানুষ থাকে। তাদের মানুষ যদি ভালোই হয়ে থাকে, আর বিএনপি যদি খারাপই হয়ে থাকে, তাহলে তারা ছিল কেন আমাদের সঙ্গে? আমাদের সঙ্গে প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তারা ছিল। তাদের থাকাটাই প্রমাণ করে, খালেদা জিয়া দুর্নীতিকে সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত থাকাটাই প্রমাণ করে যে, একমাত্র বিএনপির পক্ষেই সম্ভব এইসব দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। তাদের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত থাকাটাই প্রমাণ করে যে, বিএনপিই পারে একমাত্র এই দেশকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে পরিচালনা করতে।’
দলটির সমালোচনা করে তারেক রহমান আরও বলেন, ‘হয় এই দলটির মাথা খারাপ হয়ে গেছে, অথবা নিজের নেতৃত্ব সম্পর্কে নিজেই আবোল-তাবোল কথা বলছে, ভুল কথা বলছে। আজ সময় এসেছে ষড়যন্ত্রের জবাব দেবার। আজ সময় এসেছে শহীদ আবু সাঈদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের। আজ সময় এসেছে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের। কাজেই আসুন, সৎ সুযোগ সবসময় আসে না। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দেশকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি সৎ সুযোগ দিয়েছেন, কাজেই এই সৎ সুযোগটিকে আমরা দেশের কাজে, জনগণের স্বার্থে আমরা ব্যবহার করি। যাতে আগামী দিনে আমরা সুন্দর একটি প্রত্যাশিত, আমাদের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ, প্রত্যাশিত বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হই।’
এই দেশকে গড়ে তুলতে হলে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে পরিশ্রম করতে হবে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘আমরা যদি সবাই একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকি, আমরা যদি সবাই একসঙ্গে পরিশ্রম করি, তাহলে এই উত্তরাঞ্চল, এই রংপুর বিভাগ কখনোই মঙ্গাপীড়িত থাকতে পারে না। অনুন্নত বলে, উন্নয়নের ছোঁয়া নেই বলে, কোনোভাবেই এটা থাকতে পারে না। এই অবস্থার আমরা এবারই ইনশাআল্লাহ পরিবর্তন করতে পারবো, আপনাদের সমর্থন যদি আমাদের সঙ্গে থাকে। আপনাদের সমর্থন ধানের শীষের পক্ষে থাকলে ইনশাআল্লাহ এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আমরা এবারই ইনশাআল্লাহ করবো।’
রংপুর মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক সামসুজ্জামান সামুর সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক (রংপুর বিভাগ) অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলুসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেন।
জিতু কবীর/এসআর