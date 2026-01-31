  2. দেশজুড়ে

পিরোজপুরে বিএনপির দুই শতাধিক নেতাকর্মীর জামায়াতে যোগদান

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পিরোজপুর
প্রকাশিত: ০১:৩৮ এএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
পিরোজপুরে বিএনপির দুই শতাধিক নেতাকর্মীর জামায়াতে যোগদান

পিরোজপুরের ইন্দুরকানী উপজেলা বিএনপির দুই শতাধিক নেতাকর্মী জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ইন্দুরকানী সদর ইউনিয়নের মিলবাড়ি এলাকায় আয়োজিত এক উঠান বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা জামায়াতে যোগদান করেন।

যোগদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইন্দুরকানী সদর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস মৃধা এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল জলিল।

খাইরুজ্জামান আতিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ উঠান বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন আনোয়ার হোসেন মৃধা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর-১ আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ও জিয়ানগর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ সাঈদী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী পিরোজপুর জেলা সেক্রেটারি অধ্যক্ষ জহিরুল হক, ইন্দুরকানী উপজেলা আমির মাওলানা আলী হোসেন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি এস এম পারভেজ এবং পিরোজপুর পৌরসভা জামায়াতের আমির রফিকুল ইসলাম রকিব।

মো. তরিকুল ইসলাম/এসআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।