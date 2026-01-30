গাজীপুরে নির্বাচনি এলাকায় ১৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

গাজীপুরে নির্বাচনি এলাকায় ১৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন
গাজীপুরে আসন্ন নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও নিরাপদ রাখতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৪ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) জেলার পাঁচটি নির্বাচনী আসনে তাদের মোতায়েন করা হয়।
গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম হোসেন জানান, 'বিজিবি সদস্যদের দায়িত্বে রাখা হয়েছে। এটি কোনো নিরাপত্তা শঙ্কা বা সমস্যার কারণে নয়। তারা পুলিশ, র্যাব ও অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে। নির্বাচনের দিন সাধারণ ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং যেকোনো ধরনের নাশকতা প্রতিরোধ করা আমাদের মূল লক্ষ্য।
গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (এডিএম) সালমা খাতুন বলেন, নির্বাচন যেন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সে লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ১৪ প্লাটুন বিজিবি সদস্যদের দায়িত্বে রাখা হয়েছে।'
মো. আমিনুল ইসলাম/এএইচ