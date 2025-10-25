কুষ্টিয়ায় অস্ত্র ও মাদকসহ যুবদল নেতা জামিল গ্রেফতার

কুষ্টিয়ায় অস্ত্র ও মাদকসহ যুবদল নেতা জামিল গ্রেফতার
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অস্ত্র ও মাদকসহ যুবদল নেতা জামিল মালিথাকে (৪০) গ্রেফতার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের একটি টহল দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে উপজেলা ফিলিপনগর ইউনিয়নের আবেদের ঘাট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে।
এ সময় তার কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, এক রাউন্ড গুলি ও ৪৮ গ্রাম হেরোয়িন উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ ৬ হাজার টাকা।
আটক জামিল মালিথা ফিলিপনগর গ্রামের মৃত জালাল মালিথার ছেলে। তিনি আলোচিত ‘চল্লিশ বাহিনী’র প্রধান রাখিবুল ইসলাম রাখির ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং ফিলিপনগর ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, জামিল একজন চিহ্নিত অস্ত্র ও মাদক কারবারি। ভারত থেকে অবৈধভাবে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র-বিশেষ করে অটোমেটিক পিস্তল পাচারের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতার রয়েছে তার।
আটক জামিলের ফিলিপনগর ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব পদে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক বেনজির আহমেদ বাচ্চু।
এ বিষয়ে কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক জাকিরুল ইসলাম বলেন, জামিলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান শেখ জানান, জামিলের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। বিজিবি রাতেই তাকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। আজ (শনিবার) তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।
আল-মামুন সাগর/কেএইচকে/এএসএম