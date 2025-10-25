নাটোরে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১০
নাটোরের নলডাঙ্গায় বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উপজেলা সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সদস্য সাখাওয়াত হোসেনসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) রাতে উপজেলার পীরগাছা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
সাখাওয়াত হোসেন জানান, রাত সাড়ে ৯টার দিকে নলডাঙ্গা উপজেলার বাঙাল কলোসী গ্রামে বিএনপির একটি কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে পীরগাছা বাজারে নেতা-কর্মীদের বিদায় জানাচ্ছিলেন তিনি। এ সময় মোটরসাইকেলে ছাত্রদলের বিপ্রবেলঘরিয়া ইউপি সাবেক সভাপতি শরিফুল ইসলাম বিপ্লবের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই অন্তত ৭ জন আহত হন।
আহত অন্যরা হলেন- ব্রহ্মপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. আকরাম হোসেন, সাবেক ইউপি সদস্য নিয়ামত শেখ, বিএনপি নেতা আমজাদ আলী, উপজেলা ছাত্রদলের নেতা তরিকুল ইসলাম, যুবদল নেতা জুয়েল সরদার ও সাইফুল ইসলাম।
অভিযোগ অস্বীকার করে শরিফুল ইসলাম বিপ্লব জানান, সাখাওয়াতের নির্দেশে ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. আকরাম হোসেন, সাবেক ইউপি সদস্য নিয়ামত শেখের নেতৃত্বে তাদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালনো হয়। এতে ৩ জন আহত হয়েছেন।
নলডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম রফিক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। হামলাকারীদের শনাক্তে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।
রেজাউল করিম রেজা/এনএইচআর/এমএস