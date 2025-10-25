‘জুলাই সনদ’ বাতিলের পোস্টার সাঁটানোয় অভিযান, পুলিশের ওপর হামলা

‘জুলাই সনদ’ বাতিলের পোস্টার সাঁটানোয় অভিযান, পুলিশের ওপর হামলা
কুড়িগ্রামের রাজিবপুরে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় দুইজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) উপজেলার কোদালকাঠি ইউনিয়নের মন্ডলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুর দুইটার দিকে রাজিবপুর উপজেলার কোদালকাঠি ইউনিয়নের মন্ডলপাড়া এলাকায় সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা ও ‘জুলাই সনদ’ বাতিলের দাবিতে পোস্টার টানানোর খবর পায় পুলিশ। পরে বিশেষ অভিযান চালাতে গেলে পুলিশের ওপর হামলা করে দুর্বৃত্তরা।
এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন করির ছক্কুর নেতৃত্বে কিছু পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে পুলিশ হুমায়ুন করির ছক্কুকে আটক করলেও অন্যরা পুলিশের ওপর হামলা করে ছক্কুকে ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় এসআই গোলাম মোস্তফা, এএসআই আহসান হাবিব, এএসআই জয়ন্ত, কস্টেবল ইয়াছিনসহ পুলিশের ছয় সদস্য আহত হন।
পরে পুলিশ ২০ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ৩০০ থেকে ৪০০ জনকে আসামি করে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে।
এছাড়া ঘটনার সঙ্গে জড়িত আব্দুর রহিম আহমেদ (২৫) ও ইয়াকুব আলীকে (২৫) গ্রেফতার করে। তারা উত্তর চর সাজাই মন্ডলপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
রাজিবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ্য করেই আওয়ামী লীগের লোকজন ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। হামলায় আমাদের ছয়জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় দুই জনকে আটক করা হয়েছে। তাদেরকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
রোকনুজ্জামান মানু/এনএইচআর/এমএস