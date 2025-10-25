রংপুরে শিশুপার্কে ট্রেনের নিচে পড়ে শিশুর মৃত্যু
রংপুরে চিড়িয়াখানার ভেতরের শিশুপার্কে ট্রেনের নিচে পড়ে আড়াই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২৪ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টায় দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে শিশুটির পরিচয় জানা যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে রংপুর জেলা ভেটেরিনারি অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ওমর ফারুক বলেন, শিশুটি তার মা ও বাবার সঙ্গে চিড়িয়াখানার ভেতর শিশু পার্কে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেন চলন্ত অবস্থায় হঠাৎ শিশুটি হাত ছেড়ে ট্রেনের ভেতরে চলে যায়। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শিশুটি মা-বাবার সঙ্গে লালমনিরহাট থেকে এসেছিল বলে শুনেছি। এমন দুর্ঘটনা এড়াতে সবাইকে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
এদিকে শিশুটির পরিচয় ও বিস্তারিত জানতে হাসপাতালে গিয়েও তাদের পাওয়া যায়নি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করলে তড়িঘড়ি করে মরদেহ নিয়ে চলে যান অভিভাবকরা। এমনকি ডেড সার্টিফিকেটও সংগ্রহ করেননি তারা।
চিড়িয়াখানায় ঘুরতে আসা দর্শনার্থীরা এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কর্তৃপক্ষকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।
