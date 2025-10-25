মনু নদীর বাঁধে আকস্মিক ধস, এলাকায় আতঙ্ক

মনু নদীর বাঁধে আকস্মিক ধস, এলাকায় আতঙ্ক
মৌলভীবাজারের রাজনগরের টেংরা ইউনিয়নের গণেশপুর এলাকায় মনু নদীর বাঁধে আকস্মিক ধস নেমে এসেছে। এতে পুরো এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয়দের দাবি, নদীপারের বেপরোয়া বালু উত্তোলনের কারণে এ ধসের ঘটনা ঘটেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২২ অক্টোবর রাত ৯টার দিকে গণেশপুর এলাকায় হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে স্থানীয়রা ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। কিছুক্ষণ পরই দেখা যায়, গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত মনু নদীর বাঁধের বড় একটি অংশ নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। চোখের সামনে এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখে নদীপারের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাদের ধারণা, দীর্ঘদিন ধরে পাশের ঘাট থেকে অব্যাহত বালু উত্তোলনের কারণে বাঁধের তলদেশ দুর্বল হয়ে পড়ায় এ ধস নেমেছে। এখনও এলাকায় ড্রেজার মেশিন দিয়ে অব্যাহতভাবে বালু উত্তোলন চলছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে নদীপারের আরও অনেক ঘরবাড়ি ও জমি মনু নদের গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে।
স্থানীয় বাসিন্দা তাজুদ মিয়া বলেন, আমরা নদীপারের মানুষ। আমার এক বাড়ি আগে নদী গর্ভে চলে গেছে, এখন আরেকটি বাড়িও ভাঙ্গনের মুখে। বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে পুরো এলাকায়। যদি আরও একটু ভাঙে আমাদের ঘরবাড়ি আর টিকবে না।
আরেক বাসিন্দা রুহেল মিয়া বলেন, রাত থেকে ভয় লাগছে। বড় ফাটল ধরেছে। যে কোনো সময় নদীতে বিলীন হতে পারে আমাদের বাড়িঘর।
এলাকার রুদ্রজিত দে জানান, সন্ধ্যা পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু রাতের বেলা হঠাৎ বিকট আওয়াজ শুনে বের হয়ে দেখি বাঁধটা নদীর পেটে চলে গেছে। বালু উত্তোলন শুরু হওয়ার পর থেকে ভাঙন বেড়ে চলছে।
রাজনগর উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাতেমাতুজ্জহুরা বলেন, আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি পরিদর্শন করব। অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে মৌলভীবাজার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী খালেদ বিন ওয়ালিদ বলেন, ঘটনার বিষয়টি এখনো জানি না। পরিদর্শন ছাড়া কিছু বলা সম্ভব নয়।
