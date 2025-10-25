  2. দেশজুড়ে

পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ সাঈদী বলেন, ‘সময় বদলেছে। ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের জনগণ নতুন একটি অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। নতুন বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিয়েছে। এ নতুন বাংলাদেশে কোনো চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজের ঠাঁই হবে না।’

শনিবার (২৫ অক্টোবর) পিরোজপুর সদর জামায়াতের উদ্যোগে শংকরপাশা ইউনিয়নের চিথলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে তিনি এসব কথা বলেন।

মাসুদ সাঈদী বলেন, ‘১৫ বছরের অবৈধ শাসনামলে প্রায় ২৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার লুট হয়েছে। এরমধ্যে শুধু পিরোজপুর থেকে আওয়ামী লীগের এক এমপি লুট করেছে এক হাজার ৭০০ কোটি টাকা।’

তিনি বলেন, ‘দেশের অর্থনীতি আজ চরম সংকটে। গণতন্ত্র, বাক স্বাধীনতা ও দেশের উন্নয়ন চাইলে জামায়াতকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনতে হবে। জামায়াতের মন্ত্রী, এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যানগণ তাদের দায়িত্ব পালনকালে কোনো রকম দুর্নীতি না করে প্রমাণ করে দিয়েছেন- সদিচ্ছা থাকলে দুর্নীতিমুক্ত থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব।’

মতবিনিময় সভায় পিরোজপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুর রব, সেক্রেটারি জহিরুল হক সহ জেলা জামায়াতের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

