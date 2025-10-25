  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে নিহত ১

প্রকাশিত: ০৯:০৪ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ইয়াসিন মিয়া (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ১০ জন। শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার গোয়াতলা ইউনিয়নের ছনাটিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, নিহত ইয়াসিন মিয়া একই গ্রামের হারুন মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুর ১টার দিকে ছনাটিয়া বিলে বিরোধপূর্ণ জমিতে মাছ ধরতে যায় রুবেল মিয়া ও তার পরিবারের অন্যান্য লোকজন। এসময় প্রতিপক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। এতে রুবেল মিয়া, তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও খালাতো ভাই ইয়াসিন মিয়াসহ ১০ জন আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সবাইকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে যাওয়ার পথে ইয়াসিনের মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

