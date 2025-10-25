পিরোজপুরে নিষেধাজ্ঞার পরও ইলিশ ধরায় ৫ জেলের কারাদণ্ড

পিরোজপুরে নিষেধাজ্ঞার পরও ইলিশ ধরায় ৫ জেলের কারাদণ্ড
নিষেধাজ্ঞার শেষ মুহূর্তে পিরোজপুরের কাউখালীতে ইলিশ শিকারের অপরাধে পাঁচ জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার সন্ধ্যা ও কচা নদীতে পাঁচ জেলেকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্বজল মোল্লা তাদের এ কারাদণ্ড দেন।
তিনদিনের সাজাপ্রাপ্তরা হলেন, উপজেলার কেশরতা গ্রামের রাজু খান, মো. জাফর, বেকুটিয়া গ্রামের হাসান হাওলাদার, মাইনুল। সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হলেন, পিরোজপুরের রানীপুর গ্রামের রশিদ শেখ।
এ বিষয়ে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান জানান, ‘নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরার অভিযোগে পাঁচ জেলেকে আটক করা হয়। পরে আটক জেলেদের ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে তাদের চারজনকে তিনদিন করে এবং একজন জেলের সাতদিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন বিচারক।
মো. তরিকুল ইসলাম/আরএইচ/জেআইএম