নাটোরে গোডাউনে মিললো ১৩ টন গুলির খোসা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৩৪ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার আহমেদপুর বাজারে অবস্থিত ‘বাবা-মায়ের দোয়া এন্টারপ্রাইজ’ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের গোডাউন থেকে প্রায় সাড়ে ১৩ টন গুলির খোসা পেয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরে ওই গোডাউনে গুলির খোসাগুলো পায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি যৌথ টিম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আহম্মদপুর বাজারের ব্যবসায়ী সিহাব উদ্দিনের মালিকানাধীন ‘বাবা-মায়ের দোয়া এন্টারপ্রাইজ’। এই প্রতিষ্ঠানের গোডাউনে প্রায় সাড়ে ১৩ টন গুলির খোসা মজুদ করা ছিল। স্থানীয়রা বিষয়টি দেখে সন্দেহ হলে পুলিশে খবর দেয়।পরে দুপুর থেকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি যৌথ টিম গোডাউনটি ঘিরে ফেলে। এরপর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে যাচাই বাছাই শেষে তারা জানতে পারে গুলির খোসাগুলো বৈধভাবে স্ক্যাপ মাল হিসেবে ক্রয় করা হয়।

ব্যবসায়ী সিহাব উদ্দিন বলেন, রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস থেকে নিলামের মাধ্যমে এক ব্যবসায়ী স্ক্র্যাপ হিসেবে এসব গুলির খোসা ক্রয় করেন। পরে সেই উৎস থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে প্রায় সাড়ে ১৩ টন খোসা কিনেছি।

নাটোরের পুলিশ সুপার তারিকুল ইসলাম জানান, ঘটনার সত্যতা যাচাই এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় যাচাইবাছাই করে এবং সেনাবাহিনী চ্যানেলে যোগাযোগ করে গুলির খোসাগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে শিহাব উদ্দিনকে গুলির খোসাগুলো দ্রুত বিক্রি করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রেজাউল করিম রেজা/এনএইচআর/জেআইএম

