এনসিপি নেতা মাহবুব

উপদেষ্টা মাহফুজ পদত্যাগ করলে নির্বাচন করবেন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি লক্ষ্মীপুর
প্রকাশিত: ০৯:৪৪ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম পদত্যাগ করলে লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসন থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হবেন বলে জানিয়েছেন তার ভাই জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রামগঞ্জ উপজেলার লামচর ইউনিয়নে জনতার উঠান বৈঠক শেষে তিনি এ কথা জানান।

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) রামগঞ্জ উপজেলা শাখার আয়োজনে লামচর ইউনিয়নের পানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ আয়োজন করা হয়৷

মাহবুব আলম বলেন, মাহফুজ আলম যেহেতু এখনও সরকারের অংশ, যদি তিনি সরকার থেকে পদত্যাগ করে এনসিপিতে যুক্ত হন- তাহলে এনসিপি এবং রামগঞ্জের মানুষ আশা করছে তিনি এ আসন থেকে নির্বাচন করবেন। তিনি রামগঞ্জের যে উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়েছেন, সেগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল হান্নান, রায়পুর এল এম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহবুবুর রহমান, এনসিপির সংগঠক মেহেদী হাসান, মাঈন উদ্দিন মাসুদ, মাসুম বিল্লাহসহ অনেকে। পরে মাহবুব আলম পানপাড়া বাজারে নতুন বাংলাদেশের ইশতেহারের লিফলেট বিতরণ করেন।

