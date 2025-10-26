  2. দেশজুড়ে

ভারতে পাচারেরর সময় এক কেজি সোনা জব্দ

প্রকাশিত: ০২:৫২ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
যশোরে ৮টি সোনার বার ও একটি আংটিসহ একজনকে আটক করেছে বিজিবি। রোববার (২৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে যশোর শহরের মুড়লি মোড় এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক শেখ অলিউল্লা (৫৫) সাতক্ষীরা সদর উপজেলার মধ্যকাটিয়া গ্রামের শেখ আরিজুল্লাহর ছেলে।

৪৯ বিজিবি যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক, লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী জানান, রোববার সকাল সাড়ে ৬টার শহরের মুড়লি মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তার শরীর তল্লাশি করে কোমরে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা এক কেজি ২০ গ্রাম ওজনের আট পিস সোনার বার, এক দশমিক ৪৫ গ্রাম ওজনের একটি সোনার আংটি ও একটি মোবাইল জব্দ করা হয়।

উদ্ধারকৃত স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য এক কোটি ৮৩ লাখ দুই হাজার ৩৪১ টাকা। মোবাইলের দাম ২০ হাজার টাকা, নগদ এক হাজার ৭৬০ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

বিজিবির প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শেখ অলিউল্লাহ জানান, ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকা থেকে সোনার বারগুলো সংগ্রহ করে ভারতে পাচারে উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে মামলা করে যশোর কোতোয়ালী মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী জানান, কিছুদিন ধরে বাংলাদেশ হতে ভারতে সোনার পাচারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সোনা পাচারকারী আটকের জন্য বিজিবির আভিযান অব্যাহত রয়েছে।

