নীলফামারীতে পিকআপের ধাক্কায় প্রাণ গেলো নানি-নাতনির

নীলফামারীতে পিকআপের ধাক্কায় প্রাণ গেলো নানি-নাতনির
নীলফামারীর ডিমলায় টিকা কেন্দ্রে যাওয়ার পথে পিকআপভ্যানের ধাক্কায় এক নারী ও ১৪ দিনের নবজাতক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার গয়াবাড়ী ইউনিয়নের গয়াবাড়ী স্কুল অ্যান্ড কলেজ সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- উপজেলার গয়াবাড়ী ইউনিয়নের শুটিবাড়ি বাজার এলাকার মো. আব্দুস ছাত্তার খানের স্ত্রী সূর্য খাতুন (৫৫) এবং তার নাতনি সামিয়া আক্তার।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সূর্য খাতুন তার নাতনিকে টিকা দিতে নিকটস্থ টিকাদান কেন্দ্রে যাচ্ছিলেন। পথে দ্রুতগতির একটি মালবাহী পিকআপভ্যান তাদের ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই নবজাতক সামিয়া মারা যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় সূর্য খাতুনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ডিমলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
দুর্ঘটনার পর পিকআপচালক পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং পিকআপটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
ডিমলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফজলে এলাহী বলেন, মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আইনি প্রক্রিয়া শেষ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
