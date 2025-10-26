সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ ডাকাত রাঙ্গা বাহিনীর প্রধান আটক
সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ ডাকাত রাঙ্গা বাহিনীর প্রধান নজরুল শেখ (৪৮) ওরফে রাঙ্গাকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। এ সময় ২টি বন্দুক ও ৬ রাউন্ড তাজা গুলি জব্দ করা হয়েছে।
রোববার (২৬ অক্টোবর) সকালে কোস্ট গার্ড সদস্যরা শিবসা নদী সংলগ্ন কালাবগি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়- সুন্দরবনের ডাকাত রাঙ্গা বাহিনীর সদস্যরা কালাবগি এলাকায় অবস্থান। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে দুর্ধর্ষ ডাকাত রাঙ্গা বাহিনীর প্রধান নজরুলকে আটক করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, আটককৃত ডাকাত নজরুল বাগেরহাটের রামপালের বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে তার বাহিনী নিয়ে সুন্দরবনে ডাকাতি করে আসছিলো। এছাড়াও গত ৩১ জুলাই রাঙ্গা বাহিনী সুন্দরবনের জঙ্গলবাড়ি এবং বনবিবি রিসোর্টে চাঁদা দাবি করে চিঠি দিয়ে আসে। এরপর থেকেই রাঙ্গা বাহিনীকে আটকের অভিযানে নামে কোস্ট গার্ড।
তিনি আরও জানান, সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত রাখতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরণের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
জব্দকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং আটককৃত ডাকাতের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
গত ১২ সেপ্টেম্বর অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ রাঙ্গা বাহিনীর ২ সদস্যকে আটক করা হয় এবং তাদের কাছে জিম্মি থাকা ৪ জেলেকে উদ্ধার করা হয়।
আবু হোসাইন সুমন/এনএইচআর/জিকেএস