রাজশাহীতে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের ঢাকায় ডেকেছে বিএনপি

প্রকাশিত: ০৫:২৮ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মনোনয়ন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে রাজশাহী জেলা ও মহানগর বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের ঢাকায় ডেকেছে কেন্দ্রীয় বিএনপি। ইতোমধ্যে রাজশাহীর বিভিন্ন আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশীরা রাজধানীর পথে রওয়ানা হয়েছেন।

সোমবার (২৬ অক্টোবর) বিকেল ৪টায় গুলশানের দলীয় কার্যালয়ে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। দলটির একাধিক নেতাকর্মী এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। মহানগর ও জেলার ছয়টি আসনে অন্তত ৫০-৬০ জন প্রার্থীকে কেন্দ্রে ডাকা হয়েছে।

রাজশাহী বিএনপির স্থানীয় নেতারা জানান, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলীয় প্রার্থীদের বাছাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, এবার বিএনপি চাইছে জনগণের ভোটের অধিকার পুনরুদ্ধারে একটি শক্ত ও গ্রহণযোগ্য প্রার্থী তালিকা দিতে। কেন্দ্রীয় সাক্ষাৎকার শেষে মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে নিজ নিজ এলাকায় গণসংযোগ ও প্রচার কাজে নামতে নির্দেশ দেওয়া হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। এতে রাজশাহী জেলায় বিএনপির নির্বাচনী তৎপরতা আরও জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করেন নেতারা।

রাজশাহী-১ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী ব্যারিস্টার মাহফুজুর রহমান মিলন বলেন, কেন্দ্রীয় নেতারা আমাদের ডেকেছেন। আমি ডাক পেয়েছি। আগামীকাল বিকেলে সাক্ষাৎকার শুরু হবে। এখানে প্রত্যেক প্রার্থীদের ডাকা হয়েছে। হয়তো বা দলের হাইকমান্ডের সঙ্গে প্রার্থীদের কোনো দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে।

রাজশাহী-৫ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য ও কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা হাবিবা বলেন, রাজশাহী-৫ আসনের সাতজন প্রার্থীকে ডাকা হয়েছে। তারাই মাঠে সরব ছিল। দল যখন সবাইকে ডাকে তখন একটি সটলিস্ট করা হয়। সবাইকে তো আর নমিনেশন দেওয়া যাবে না। সবাইকে দলীয় অনুগত রাখার জন্য ডাকা হয়েছে। তবে ঘোষণা করা হবে কি না সেটি জানি না। সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য সবাইকে একযোগে ডাকা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের দলীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সেসেজ দিয়েছেন। পাশাপাশি সবাই আইডি কার্ড ও ছবি নিয়েছেন। কাল বিকেল ৩টায় একটি পাস দেওয়া হবে। সেই পাস নিয়ে শুধু প্রার্থীরা বিকেল ৪টায় হাইকমান্ডের সঙ্গে মিটিং করবে।

এ বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, প্রত্যেক আসনে একাধিক যোগ্য প্রার্থী রয়েছেন। আলোচনার ভিত্তিতে দলের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় এগোচ্ছে।

তিনি আরও জানান, এ মাসের মধ্যে ২০০ আসনে একক প্রার্থীকে গ্রিন সিগন্যাল দেবে বিএনপি, যাতে তারা মাঠে কাজ শুরু করতে পারে। দলের সঙ্গেও আলোচনা করে চূড়ান্ত মনোনয়ন নির্ধারণ হবে।

