উৎপাদনে ফিরলো বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট

উৎপাদনে ফিরলো বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সাতদিন বন্ধ থাকার পর উৎপাদনে ফিরেছে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট। রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী মো. আবু বক্কর সিদ্দিক।
তিনি বলেন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১২৫ মেগাওয়াটের প্রথম ইউনিট থেকে ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রতিদিন উৎপাদন হবে। প্রথম ইউনিটি চালু রাখতে দৈনিক ৮০০ থেকে ৯০০ মেট্রিক টন কয়লা দরকার হবে। গত ১৯ অক্টোবর রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বয়লারের পাইপ ফেটে প্রথম ইউনিটটি বন্ধ হয়ে যায়।
বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ
এর আগে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের তৃতীয় ইউনিটটিও বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় কয়লাভিত্তিক ৫২৫ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্রের তিনটি ইউনিটের উৎপাদন কার্যক্রম। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পুরোপুরি সাতদিন বন্ধ থাকার পর মেরামত শেষে আজ থেকে প্রথম ইউনিটে উৎপাদন শুরু হয়েছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের তিনটি ইউনিট হলেও প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিট দুটি ১২৫ মেগাওয়াটের এবং তৃতীয় ইউনিটটি ২৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন।
এ ব্যাপারে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী মো. আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, প্রথম ইউনিটের মেরামত শেষে ইউনিটটির দুপুর ১২টায় বয়লারে ফায়ারিং করা হয়। দুপুর থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটটির বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। কেন্দ্রের তৃতীয় ইউনিটটি মেরামত কাজ চলমান। দুই একদিনের মধ্যে শিগগির সেটিও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ফিরবে।
এমদাদুল হক মিলন/আরএইচ/জেআইএম