  2. দেশজুড়ে

যাত্রাবিরতির দাবিতে নওগাঁয় ট্রেন থামিয়ে মানববন্ধন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নওগাঁ
প্রকাশিত: ০৭:৩৯ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
যাত্রাবিরতির দাবিতে নওগাঁয় ট্রেন থামিয়ে মানববন্ধন

নওগাঁর আত্রাইয়ে যাত্রাবিরতির দাবিতে ট্রেন থামিয়ে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ছাত্র-জনতা। রোববার (২৬ অক্টোবর) সকালে উপজেলার আহসানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে চিলাহাটি এক্সপ্রেস থামিয়ে এ কর্মসূচি পালন করে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, আত্রাই ও রানীনগর, রাজশাহীর বাগমারা এবং নাটোরের সিংড়া উপজেলার বাসিন্দারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক ও রেলপথে যাতায়াত করেন। আহসানগঞ্জ স্টেশনের ওপর দিয়ে ছয়টি আন্তনগর ট্রেন চলাচল করে। অথচ জনগুরুত্বপূর্ণ এ স্টেশনে মাত্র দুটি (দ্রুতযান ও নীলসাগর এক্সপ্রেস) আন্তনগর ট্রেন থামে। অথচ পাশের সান্তাহার ও নাটোর স্টেশনের রাজস্ব আদায়ের চেয়ে আহসানগঞ্জ স্টেশনের রাজস্ব আদায় অনেক বেশি। তাদের দাবি, এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে এ স্টেশনে যাত্রাবিরতি দিতে হবে। এতে মানুষের যাতায়াতের সুবিধার পাশাপাশি সরকারেরও আয় হবে।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন নওগাঁ জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য খবিরুল ইসলাম, আত্রাই নতুন বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহিন আহমেদ, ভোঁপাড়া ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি ওবায়দুল্যা প্রমুখ।

মানববন্ধনে জামায়াত নেতা খবিরুল ইসলাম বলেন, আন্দোলন করে চিলাহাটি এক্সপ্রেস ট্রেন থামিয়েছি। শুধু চিলাহাটি এক্সপ্রেস নয়, আমরা চাই আহসানগঞ্জ স্টেশনের ওপর দিয়ে যাওয়া সব আন্তনগর ট্রেনে চলাচলের সুবিধা যেন এ এলাকার মানুষ পায়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাই, দ্রুত আহসানগঞ্জ স্টেশনে সব আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি ও টিকিট প্রাপ্তির ঘোষণা দিতে হবে। এছাড়া ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী আহসানগঞ্জ স্টেশনের সংস্কারের দাবিও জানাচ্ছি। এসব জনদাবি শিগগির পূরণ না হলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’

আত্রাই নতুন বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহিন আহমেদ বলেন, আহসানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনটি আত্রাই উপজেলাবাসীর জন্য যোগাযোগের লাইফলাইন। অথচ এ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনটি আজ অবহেলিত। ঢাকাগামী অধিকাংশ আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি না থাকায় যাত্রীদের প্রতিনিয়ত চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। এই স্টেশনে সব আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি ঘোষণার দাবি জানান তিনি।

