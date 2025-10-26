পিকআপ-অটোরিকশা সংঘর্ষে প্রাণ গেলো মা-ছেলের
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের পিকআপ ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে মা ও ছেলে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিনজন।
রোববার (২৬ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার করেরহাট-খাগড়াছড়ি সড়কের করেরহাট ফরেস্ট অফিস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন ফটিকছড়ি উপজেলার ভূজপুর থানার বাগানবাজার ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মোহাম্মদপুর শান্তিনগর গ্রামের জাকির হোসেনের স্ত্রী রাবেয়া বেগম (৩৫) এবং তার ছেলে মোহাম্মদ হোসেন (১০)।
আহতরা হলেন রামগড় উপজেলার কৌচিয়া গ্রামের আনজু বেগম (৪৫), তার ছেলে নাহিদুল ইসলাম (৩) ও নোয়াখালীর চরজব্বার থানার চরপাড়া উল্ল্যাহ গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে রাশেদ (২০)। তাদের মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জান গেছে, রাবেয়া বেগম ও তার ছেলে মোহাম্মদ হোসেন সিএনজিচালিত অটোরিকশাযোগে বারইয়ারহাট যাচ্ছিলেন। বারইয়ারহাট থেকে রাবেয়ার চট্টগ্রাম শহরে তার অসুস্থ মেয়েকে দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। পথে তারা করেরহাট-খাগড়াছড়ি সড়কের করেরহাট ফরেস্ট অফিস এলাকায় পৌঁছালে পিকআপ চাপায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন।
জোরারগঞ্জ থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) নূরে আলম বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ ও দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশা উদ্ধার করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। পিকআপটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।’
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আবদুল হালিম বলেন, ‘মরদেহ দুটি বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
এম মাঈন উদ্দিন/এসআর/জিকেএস