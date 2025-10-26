অ্যাকাউন্টে রয়েছে ৩৯৩৪ টাকা
‘আবেগে’ নেতাকে ১০ লাখ টাকার চেক দেন সেই বিএনপিকর্মী
সুনামগঞ্জ-১ আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী বিএনপি নেতা কামরুজ্জামান কামরুলকে তার কর্মীর দেওয়া ১০ লাখ টাকার চেকের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট রয়েছে মাত্র তিন হাজার ৯৩৪ টাকা।
রোববার (২৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন তাহিরপুর কৃষি ব্যাংক শাখার ব্যবস্থাপক কাশেম মাহবুব।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার সাচনা বাজারে বিএনপির এক সমাবেশে সুনামগঞ্জ-১ আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী কামরুজ্জামানকে নির্বাচনী খরচ বহনের জন্য নূর কাশেম নামের এক কর্মী ১০ লাখ টাকার চেক দেন। পরে সেই চেক রোববার বিকেলে তাহিরপুরের একতা বাজারে গিয়ে ফেরত দেন তিনি।
কিন্তু কৃষি ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বিএনপিকর্মী নূর কাশেমের অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স নেই। তার অ্যাকাউন্টে মাত্র তিন হাজার ৯৩৪ টাকা রয়েছে।
এ বিষয়ে বিএনপিকর্মী নূর কাশেম জাগো নিউজকে বলেন, ‘মনের আবেগে কামরুজ্জামানের প্রতি ভালোবাসায় আমি ১০ লাখ টাকার চেক লিখে দিয়েছি। অ্যাকাউন্টে টাকা নেই তো কী হয়েছে, মনের মাঝে তো ভালোবাসা আছে।’
সুনামগঞ্জ-১ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী কামরুজ্জামান কামরুল জাগো নিউজকে বলেন, ‘মনের ভালোবাসা থেকে একজন আমার নির্বাচনের খরচের জন্য ১০ লাখ টাকার চেক দিয়েছে। কিন্তু সেটা আমি আবারও তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। তবে আমার প্রতি ওই কর্মীর ভালোবাসাটা সত্যিই অসাধারণ।’
কৃষি ব্যাংক তাহিরপুর শাখার ব্যবস্থাপক কাশেম মাহবুব জাগো নিউজকে বলেন, ‘ওই গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে মাত্র তিন হাজার ৯৩৪ টাকা রয়েছে। এই চেক জমা দিয়ে ১০ লাখ টাকা উত্তোলন সম্ভব নয়। এই চেক বাউন্স হবে।’
লিপসন আহমেদ/এসআর/জিকেএস