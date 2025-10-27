আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার, এলাকায় মিষ্টি বিতরণ

আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার, এলাকায় মিষ্টি বিতরণ
কিশোরগঞ্জের ইটনায় শৈলেন চন্দ্র দাস নামে এক আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতারের পর মিষ্টি বিতরণ করে আনন্দ করেছে এলাকাবাসী।
রোববার (২৬ অক্টোবর) বিকেলে ধনপুর বাজারে তার গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাবাসী মিষ্টি বিলিয়ে খুশি প্রকাশ করেন।
শৈলেন চন্দ্র দাস ধনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি। শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাতে ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর ইকবালের নেতৃত্বে পুলিশ ধনপুর বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করে।
স্থানীয় বাসিন্দা আসাদুজ্জামান খোকন বলেন, আওয়ামী লীগের আমলে শৈলেনের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ ছিলাম। সে গ্রেফতার হয়েছে, এটা যেন মুক্তির খবর। তাই সবাইকে মিষ্টি খাওয়ালাম।
আরেক বাসিন্দা মো. নান্নু বলেন, শৈলেন আওয়ামী লীগের ক্ষমতা ব্যবহার করে জলমহাল থেকে জমি, সবখানে দখল করতো। মানুষকে মারধর করতো, ভয় দেখাতো।
ইটনা থানার ওসি মো. জাফর ইকবাল জানান, শৈলেন চন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা রয়েছে। তাকে গ্রেফতারের পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতাধর স্থানীয় নেতার গ্রেফতারের পর এলাকার এমন খুশির প্রতিক্রিয়া নিয়ে এলাকায় আলোচনা চলছে।
এসকে রাসেল/এমএন/এএসএম