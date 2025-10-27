ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের সব ফার্মেসি বন্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের সব ফার্মেসি বন্ধ
উচ্ছেদ অভিযানের প্রতিবাদ জানিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ওষুধের ফার্মেসি বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। সোমবার সকাল ৬টা থেকে এই কর্মসূচি পালন শুরু করেছেন তারা। এতে দুর্ভোগে পড়েছে রোগী ও সাধারণ মানুষ।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতি পৌর শাখার সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী জানান, ১৯৮৩ সাল থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহিলা কলেজের আশপাশের দোকানগুলো আমাদের ভাড়া নেওয়া। আমরা নিয়মিত ভাড়া প্রদান করে আসছি। অথচ আমাদের অবৈধ আখ্যা দিয়ে জোরপূর্বক উচ্ছেদের চেষ্টা করা হচ্ছে। যা অমানবিক ও অবৈধ। অবিলম্বে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ন্যায়সংগত সমাধান চাই। কয়েকদিন যাবৎ আমরা আন্দোলন চালিয়ে আসছি। এতে প্রতিকার না পেয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের সব ওষুধের ফার্মেসি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি আমরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করবো।
এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজের সামনের অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করে নতুন গেট নির্মাণের দাবিতে কয়েকদিন যাবৎ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছে শিক্ষার্থীরা।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/এএসএম