সংযোগ সড়ক না থাকায় কাজে আসছে না কোটি টাকার ব্রিজ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরিশাল
প্রকাশিত: ১০:৫৩ এএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় সংযোগ সড়ক না থাকায় কাজে আসছে না কোটি টাকার ব্রিজ। নির্মাণের দুই বছরেও সংযোগ সড়কের কাজ শেষ করতে পারেনি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। এতে স্থানীয়দের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হলেও প্রভাবশালী ঠিকাদারের ভয়ে কিছুই বলতে পারছেন না।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বাকাল ইউনিয়নের কোলাদধোয়ায় খালের ওপর লোকজনের পারাপারের সুবিধার জন্য ২০২৩ সালের ১২ এপ্রিল এক কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে খালের ওপর ব্রিজ নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়। টেন্ডারে মুলাদী উপজেলার বান্দ রোডের মেসার্স পাপ্পু এন্টারপ্রাইজ নামে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজটি পায়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজটি পেয়ে ২০২৩ সালের ৬ আগস্ট কাজ শুরু করেন। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ব্রিজের ঢালাইয়ের কাজ শেষ করলেও দুই পাশের সংযোগ সড়কের কাজ না করায় বর্তমানে কোটি টাকার ব্রিজ কোনো কাজে আসছে না। সাতমাস আগে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ব্রিজটি ঢালাইয়ের কাজ শেষ করলেও সংযোগ সড়ক নির্মাণ ছাড়াই ব্রিজটি ফেলে রাখে ঠিকাদার। যার কারণে ওই কোটি টাকার ব্রিজ দিয়ে কোনো লোকজন চলাচল করতে পারছে না।

এ ব্যাপারে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স পাপ্পু এন্টারপ্রাইজের মালিক মো. বাদল হোসেন বলেন, আমার প্রতিষ্ঠানের নামে কাজ হলেও আমি কাজ করতে পারিনি। আমার কাছ থেকে জোর করে স্থানীয় আওয়ামী লীগের লোকজন নিয়েছিল। পরে তারাও কাজ করতে পারেনি। এখন স্থানীয় ঠিকাদাররা কাজ করছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত সংযোগ সড়ক নির্মাণের ব্যবস্থা করবো।

এ ব্যাপারে আগৈলঝাড়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা অয়ন সাহা বলেন, ওই ব্রিজের টেন্ডারটি হয়েছিল ২০২৩ সালে। আমি যোগদান করেছি ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়। তবে আমি বিষয়টি দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

