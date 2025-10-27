  2. দেশজুড়ে

এনসিপির যশোরের প্রধান সমন্বয়কারী নুরুজ্জামান

প্রকাশিত: ১১:০২ এএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
এনসিপির যশোরের প্রধান সমন্বয়কারী নুরুজ্জামান

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যশোর জেলা শাখার সমন্বয় কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে প্রধান সমন্বয়কারী করা হয়েছে মোহাম্মদ নুরুজ্জামানকে। এছাড়া পাঁচজনকে যুগ্ম সমন্বয়কারী ও ২০ জনকে সদস্য করা হয়েছে।

দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এনসিপির অফিশিয়াল ফেসবুকে পোস্ট করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যশোরের প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ নুরুজ্জামান।

কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা হলেন- যুগ্ম সমন্বয়কারী মনিরুজ্জামান আজাদ, ড. শহিদুল ইসলাম জাবী, সাজিদ সারোয়ার, গাজি কামরুজ্জামান হোসাইন, সালমা আক্তার আশা।

এনসিপির যশোরের প্রধান সমন্বয়কারী নুরুজ্জামান

সদস্য হলেন- বুরহান উদ্দীন, ইঞ্জিনিয়ার আরিফ জামান, বাদল হোসেন, এসকে আসিফ সোহান, জিয়াউর রহমান, সজীবুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার ইমদাদুল হক, প্রভাষক শফিকুল ইসলাম, আশরাফুল আলম, সালমান হাসান রাজীব, আবু সাঈদ মো. সোহেল, খন্দকার রুবাইয়া, মাসুম বিল্লাহ, জিহাদুল ইসলাম, মাহমুদ হাসান, আসমা ইসলাম, আব্দুল আলিম, শাম্মী আক্তার, রাশেদুল ইসলাম ও জাহিদ হোসেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আগামী তিন মাস বা আহ্বায়ক কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

