ভৈরবে ট্রেন থামিয়ে জেলা ঘোষণার দাবিতে বিক্ষোভ

ভৈরবে ট্রেন থামিয়ে জেলা ঘোষণার দাবিতে বিক্ষোভ
ভৈরবে জেলার দাবিতে ট্রেন থামিয়ে রেলপথ অবরোধ করছে ছাত্র-জনতা। সোমবার (২৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় জংশন স্টেশনে ঢাকাগামী উপকূল এক্সপ্রেস থামিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা।
বিক্ষোভকারীরা জানায়, ভৈরবকে দেশের ৬৫তম জেলা ঘোষণার দাবিতে রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় লোকজন। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে রেলপথ অবরোধ শুরু করে ভৈরব জংশন স্টেশনে অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে।
এসময় ভৈরব জংশন স্টেশন থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, কিশোরগঞ্জ-ঢাকা রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন স্টেশনে আগত বিভিন্ন গন্তব্যের যাওয়ার ট্রেন যাত্রীরা।
কর্মসূচিতে উপজেলা বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি হাজি মো. শাহিন, ছাত্রনেতা মোহাম্মদ জাহিদুল, মাওলানা শাহরিয়ার, গণ অধিকার পরিষদের সংগঠক ইমতিয়াজ আহমেদ, ছাত্রনেতা গোলাম মহিউদ্দিন, মুহাম্মদ জুনায়েদ প্রমুখ বক্তব্য দেন।
রাজীবুল হাসান/আরএইচ/এমএস