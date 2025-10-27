  2. দেশজুড়ে

ঈশ্বরদীতে বালু উত্তোলনের সময় ড্রেজার জব্দ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ১২:৫৮ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
ঈশ্বরদীর পদ্মা নদী থেকে একটি ড্রেজারসহ বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে। রোববার (২৬ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার পাকশী ইউনিয়নের চররূপপুর গেনা মার্কেট এলাকা অভিযান চালিয়ে এসব সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলার নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) কে এম মো. মামুনুর রশিদ। অভিযানে সহায়তা করেন লক্ষ্মীকুন্ডা নৌ ফাঁড়ি ও রূপপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা।

অভিযান শেষে এনডিসি কে এম মো. মামুনুর রশিদ সাংবাদিকদের জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি, কিছু অসাধু ব্যক্তি পদ্মার শাখা নদীতে অবৈধভাবে ড্রেজার বসিয়ে বালু উত্তোলন করছে। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে একটি বাংলা ড্রেজার, একটি শ্যালো ইঞ্জিন, ৪০টি স্টিলের ড্রাম, ১২টি লোহার পাইপ ও ১৫টি প্লাস্টিক পাইপসহ বিপুল পরিমাণ বালু উত্তোলনের সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

তিনি আরও বলেন, অভিযানের সময় অবৈধ বালু উত্তোলনে জড়িত কেউ ধরা না পড়লেও তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। জব্দ করা মালামালগুলো পরে আইনি প্রক্রিয়ার জন্য লক্ষ্মীকুন্ডা নৌ পুলিশের জিম্মায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই পদ্মার বিভিন্ন অংশে প্রভাবশালী মহল অবৈধভাবে ড্রেজার মেশিন বসিয়ে বালু উত্তোলন করছে। এতে নদীর তীর ভাঙনসহ কৃষিজমি ও বসতবাড়ি হুমকির মুখে পড়েছে।

শেখ মহসীন/আরএইচ/এমএস

