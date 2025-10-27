  2. দেশজুড়ে

পিরোজপুর

অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত গরুর মাংস বিক্রির চেষ্টা, ব্যবসায়ীর দণ্ড

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:৩২ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
পিরোজপুর সদরে ভাইজোড়া এলাকায় রাতের আঁধারে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত গরু জবাই করে মাংস বিক্রির চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অনাদায়ে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রোববার রাত ১০টার দিকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এস এম আল আমীন আদালত পরিচালনা করে এ আদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত মো. রাজা (৩৫) সদর উপজেলার হরিনা গাজীপুর এলাকার মো. রুস্তম সেখের ছেলে। তিনি পিরোজপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকার রয়েল বেঙ্গল মার্কেটের মাংস বিক্রেতা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজার নির্দেশে রাতের অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত গরুটি গোপনে জবাই করে মাংস বিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কিছু লোক। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীরা বিষয়টি যাচাই করে প্রশাসনকে অবহিত করেন। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে গিয়ে সত্যতা নিশ্চিত হলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে রাজাকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত পশু চিকিৎসক ওলিউল্লাহ বলেন, ভোরে রাজা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমি গিয়ে গর্ভবতী গরুটির প্রসব করাই। মৃত বাচ্চা প্রসবের পর দেখি মা গরুর একটি পা সম্পূর্ণ পচে গেছে। এটি এ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত ছিল ও কোনোভাবেই এই মাংস মানুষের খাবার উপযোগী নয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) এস এম আল আমীন বলেন, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় মাংস কেনাবেচায় সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। অসুস্থ বা মৃত পশুর মাংস বিক্রির চেষ্টা করলে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে। অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত পশু জবাই ও মাংস বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় এ ধরনের অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

পরবর্তীতে আদালতের উপস্থিতিতে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত গরুর মাংস আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

