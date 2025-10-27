  2. দেশজুড়ে

ফেনী সীমান্তে কোটি টাকার ভারতীয় মালামাল জব্দ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:২৫ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
ফেনী সীমান্তে আবারো কোটি টাকার ভারতীয় মালামাল জব্দ করেছে বিজিবি। সোমবার ( ২৭ অক্টোবর) ভোরে ফেনীর সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান বিরোধী অভিযানে এসব মালামাল জব্দ করা হয়।

বিজিবি সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়নের টহলদল ফেনীর পরশুরাম, ফুলগাজী ও ছাগলনাইয়া উপজেলার সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। এসময় বিপুল পরিমান ভারতীয় শাড়ি, চকলেট, চশমা ও ঔষধসহ উল্লেখিত মালামাল পরিবহনে ১টি পিকআপসহ জব্দ করা হয়। জব্দকৃত মালামালের আনুমানিক বাজার মূল্য ১ কোটি ১ লাখ ৪০ হাজার ৫০০ টাকা।জব্দকৃত মালামাল পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় কাস্টমস অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোশারফ হোসেন বলেন, সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা, মাদকের অবৈধ পাচার ও চোরাচালান প্রতিরোধসহ অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবির আভিযানিক কর্মকাণ্ড ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

এর আগে শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) রাতে ফেনী সীমান্তে ১ কোটি ২০ লাখ টাকার ভারতীয় শাড়ি, পোশাক ও গরু জব্দ করে বিজিবি।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন/এএসএম

