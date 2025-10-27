  2. দেশজুড়ে

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন

তফসিল ঘোষণা হলে আমাদের কাজ নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করা

জেলা প্রতিনিধি
ভোলা
প্রকাশিত: ০৪:১২ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
নৌ পরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব:) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করলে আমাদের সরকারের একমাত্র কাজ কমিশনকে সহযোগিতা করা।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার বিআইডব্লিউটিএ নব নির্মিত বেতুয়া লঞ্চের টার্মিনাল ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির হিসেবে তিনি এ কথা বলেন।

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, নির্বাচন পরিচালনা করবে নির্বাচন কমিশন। আমরা অন্তর্বর্তী সরকার শুধু তাদের সহযোগিতা করবো। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে চলবে।

উপদেষ্টা বলেন, যেসব নৌ রুটে ড্রেজিংয়ের জন্য নৌযান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে সেসব জায়গায় ড্রেজিং করা হবে। বিআইডব্লিউটিএকে নির্দেশ দেওয়া আছে সার্ভে করে ড্রেজিং করার জন্য।

জুয়েল সাহা বিকাশ/এনএইচআর/জিকেএস

