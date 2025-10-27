চার মাস আগে নিখোঁজ, কবরস্থানে মিললো মরদেহ
নাটোরের বড়াইগ্রামের একটি কবরস্থান থেকে আব্দুল মজিদ মোল্লা (৬৩) নামে মাগুরার একটি ইটভাটার ম্যানেজারের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) সকাল ৮টার দিকে বড়াইগ্রামের নগর ইউনিয়নের কয়েন গ্রামের ময়মনসিংহ পাড়া কবরস্থান থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, আব্দুল মজিদ মোল্লা মাগুরা জেলা সদরের শেখপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
বড়াইগ্রাম থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মাহবুবুর রহমান জানান, কবরস্থানের গেটের পাশে একটি অজ্ঞাত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা থানা পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে। এসময় মরদেহের পাশে কিছু টাকা পাওয়া যায়।
তিনি আরও জানান, ধারণা করা হচ্ছে অন্য কোথাও মরদেহটি পড়েছিল এবং আইনি জটিলতা থেকে দূরে থাকার জন্য কে বা কারা মরদেহটি এখানে রেখে গেছে। পরে মরদেহের আঙ্গুলের ছাপ থেকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিহতের পরিচয় শনাক্ত করা হয়। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়- আব্দুল মজিদ মোল্লা মাগুরার একটি ইট ভাটার ম্যানেজার ছিলেন। গত ৪ মাস আগে তিনি বাড়ি ও এলাকা থেকে নিখোঁজ হন। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে এবং নাটোরের প্রত্যন্ত গ্রামের কবরস্থানে কীভাবে তার মরদেহ এলো তার রহস্য উদঘাটনে পুলিশ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
মাহবুবুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় বড়াইগ্রাম থানায় অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
