উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
রেলওয়ে জংশন স্টেশন অবরোধ করে বিক্ষোভ চলাকালে ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে/ছবি-সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে রেলওয়ে জংশন স্টেশন অবরোধ করে বিক্ষোভ চলাকালে ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এতে কয়েকজন যাত্রী আহত হন।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অবরুদ্ধ উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি স্টেশন থেকে ছেড়ে যেতে চাইলে বিক্ষোভকারীরা ট্রেনটি লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো পাথর নিক্ষেপ করেন।

পরে ১১টা ৪০ মিনিটে ভৈরব স্টেশন ছেড়ে যায় ট্রেনটি। এসময় রেলওয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-কিশোরগঞ্জ রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরে উত্তাল ভৈরব। এরই অংশ হিসেবে সোমবার সকাল ১০টায় শহরের ভৈরব স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অবস্থান নিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা-কিশোরগঞ্জ রুটের রেল যোগাযোগ বন্ধ করে বিক্ষোভ করেন আন্দোলনকারীরা। এসময় নোয়াখালী থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনকে ভৈরব রেলওয়ের স্টেশনে আটকে দেন তারা। এতে রেলের যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন। এক ঘণ্টা ২০ মিনিট ধরে ট্রেনটি আটকে রাখা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা রহমত আলী বলেন, ‘সকালে ট্রেন আটকিয়ে অবরোধ চলছিল। শেষের দিকে হঠাৎ কিছু কিশোর আটকে থাকা ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর মারতে থাকে। এসময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।’

স্টেশনে থাকা ট্রেনযাত্রী সোহান মিয়া বলেন, ‘শান্তিপূর্ণভাবে জনতা আন্দোলন করছিল। কখন যে হুট করে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ শুরু হয়ে গেলো কেউ টের পায়নি।’

ভৈরব রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার ইউসুফ বলেন, স্টেশন থেকে উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে হঠাৎ আন্দোলনকারীদের হামলার শিকার হন তারা।

এ বিষয়ে ভৈরব রেলওয়ের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাঈদ আহমেদ জানান, উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনে হামলার ঘটনা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাদের নিদের্শনা পেলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

