প্রাইভেটকারে গরু নিয়ে পালালো চোর

প্রাইভেটকারে গরু নিয়ে পালালো চোর
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে প্রাইভেটকারে করে গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের গোপিনাথপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।
জানা গেছে, সোমবার সকালে বাড়ির পাশে গরু বেঁধে রেখে যান মালিক মৃদুল নন্দী। দুপুরে এসে দেখেন তার গরু নেই। খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি গরু।
মৃদুল নন্দী বলেন, সকালে বাড়ির পাশে গরু বেঁধে রেখে আসি। দুপুর ১২টার দিকেও গরুটি ছিল, আমি দেখেছি। একজন স্কুলছাত্র আমাকে জানায়- একজনকে প্রাইভেটকারে গরু তুলতে দেখেছে সে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করলে গরু ক্রয় করছে বলে জানায়। পরে বিষয়টি আমাকে জানালে দৌড়ে গিয়ে দেখি গরু নেই। বাছুর আছে, গাভী নিয়ে গেছে। গরুটির মূল্য প্রায় ১ লাখ টাকা। আমি গরিব মানুষ, নিঃস্ব হয়ে গেলাম।
এ বিষয়ে জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আবদুল হালিম বলেন, প্রাইভেটকারে করে গরু চুরির বিষয়টি শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ নেওয়া হবে।
