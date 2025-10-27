জামালপুরে কাভার্ডভ্যান-অটোরিকশা সংঘর্ষে মা-ছেলেসহ নিহত ৪
জামালপুরে কাভার্ডভ্যান-অটোরিকশা সংঘর্ষে মা-ছেলেসহ চারজন নিহত হয়েছেন। এক শিশুসহ গুরুতর আহত হয়েছেন চারজন।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে জামালপুর সদর উপজেলার জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের সামনে জামালপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন সরিষাবাড়ী উপজেলার সানাকৈর এলাকার হায়দার আলীর ছেলে রাশেদ (৩০), একই উপজেলার উচ্চগ্রাম এলাকার শরিফ আহমেদের স্ত্রী আরিফা আক্তার পলি (২৮) ও জামালপুর সদর উপজেলার নারায়ণপুর এলাকার মৃত ময়েজ উদ্দিনের ছেলে চান মিয়া (৬২)। নিহত এক নারীর পরিচয় জানা যায়নি।
আহতরা হলেন নিহত আরিফা আক্তার পলির ছেলে আরশ (৭), জামালপুর সদর উপজেলার কাষ্টসিংগা গ্রামের অটোরিকশাচালক জাহাঙ্গীর আলম (৪০), দিগপাইত এলাকার সাদিকা আক্তার (২৫) এবং নারায়ণপুর এলাকার সন্ধ্যা বেগম (৫০)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে জামালপুর থেকে দিগপাইতগামী একটি কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে জামালপুরগামী ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাশেদ নামের এক যাত্রীর মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে আরিফা আক্তার পলিসহ অপর এক অজ্ঞাতপরিচয় নারীকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চান মিয়া নামের আরও একজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর অবস্থায় এক শিশুসহ চারজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
জামালপুর সদর থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, দুর্ঘটনার পর কাভার্ডভ্যানটি দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা দিগপাইত এলাকায় ভ্যানটি আটক করেন। তবে চালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
