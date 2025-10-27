ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় নৈশপ্রহরীকে মারধর, শাস্তি চেয়ে বিক্ষোভ

ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় নৈশপ্রহরীকে মারধর, শাস্তি চেয়ে বিক্ষোভ
পাবনার ঈশ্বরদীতে ছাত্রীদের ইভটিজিং করার প্রতিবাদ করায় মাঝরাতে বিদ্যালয়ের নৈশপ্রহরীকে পিটিয়ে আহত করেছে বখাটেরা।
রোববার (২৬ অক্টোবর) দিনগত মধ্যরাতে উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নের মানিকনগর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় আহত নৈশপ্রহরী শিহাব উদ্দিন বর্তমানে নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন। এর প্রতিবাদে মানিকনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে বিদ্যালয়ের মাঠে বিক্ষোভ করেছেন।
নৈশপ্রহরী শিহাব উদ্দিন জানান, বেশ কিছুদিন ধরে বিদ্যালয়ের আসা-যাওয়ার পথে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে আসছে স্থানীয় কয়েকজন বখাটে। রোববার বিদ্যালয় ছুটির পর ওই বখাটেরা আবারও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করে। সেময় তিনি এ ঘটনার প্রতিবাদ করেন। এতে ক্ষুব্দ হয়ে বখাটেরা দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়।
রোববার দিনগত মধ্যরাতে বিদ্যালয় চত্বরে দায়িত্ব পালনের সময় বখাটেরা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নৈশপ্রহরীর ওপর হামলা করে। এসময় তার চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে বখাটেরা পালিয়ে যায়।
এ ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার বিদ্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।
বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূর তরিকুল ইসলাম, সহকারী প্রধান শিক্ষক ওয়াসিম উদ্দিন, ইউপি সদস্য আক্তারুল ইসলাম, বিএনপি নেতা আল্লেক প্রাং প্রমুখ।
এসময় বক্তারা বলেন, দ্রততম সময়ের মধ্যে এসব বখাটেদের আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে কেউ যাতে জড়িত হওয়ার সাহস না পায়।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূর তরিকুল ইসলাম জানান, এ বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবক ও বিদ্যালয় কমিটির সঙ্গে পরামর্শ হয়েছে। বখাটেদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে ঈশ্বরদী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) বিজন কুমার বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। অভিযোগ পেলে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শেখ মহসীন/এসআর/এমএস