ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ওষুধ ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার

প্রকাশিত: ০৬:৩২ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ঘোষণা করা ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে ওষুধ ব্যবসায়ীরা। সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতি সিনিয়র সহসভাপতি সানাউল হক ভূঁইয়া এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

এরআগে সকাল ৬টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ওষুধের ফার্মেসি বন্ধ ঘোষণা করে ব্যবসায়ীরা। এতে করে দুর্ভোগে পড়ে রোগী ও সাধারণ মানুষ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতি সিনিয়র সহসভাপতি সানাউল হক ভূঁইয়া জানান, জনদুর্ভোগের কথা চিন্তা করে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছি। তবে আমাদের দাবি মানা না হলে জেলাজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতি পৌর শাখার সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী জানান, ১৯৮৩ সাল থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহিলা কলেজের দোকানগুলো আমাদের ভাড়া নেওয়া। আমরা নিয়মিত ভাড়া দিচ্ছি। অথচ আমাদের অবৈধ আখ্যা দিয়ে জোরপূর্বক উচ্ছেদের চেষ্টা করা হচ্ছে। যা অমানবিক ও অবৈধ। অবিলম্বে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ন্যায়সঙ্গত সমাধান চাই। কয়েকদিন ধরে আমরা আন্দোলন চালিয়ে আসছি। এতে প্রতিকার না পেয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের সব ওষুধের ফার্মেসি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজের সামনের অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করে নতুন গেইট নির্মাণের দাবিতে কয়েকদিন ধরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছে শিক্ষার্থীরা।

