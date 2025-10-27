শাপলা না পাওয়ার আইনগত ভিত্তি দেখাতে পারেনি নির্বাচন কমিশন: সারজিস

শাপলা না পাওয়ার আইনগত ভিত্তি দেখাতে পারেনি নির্বাচন কমিশন: সারজিস
নির্বাচন কমিশন আমাদের শাপলা না পাওয়ার কোনো আইনগত ভিত্তি দেখাতে পারেনি বলে জানিয়েছেন উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টায় মানিকগঞ্জ জেলা শহরের সিটি ড্রিম কনভেনশন হলে জেলা সমন্বয় সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা জানান।
সারজিস আলম বলেন, নির্বাচন কমিশন যদি তাদের মতো করে স্বেচ্ছাচারী আচরণ করে এবং যদি বলে যে এনসিপি শাপলা পাবে না, তাহলে আমরা মনে করি ওই স্বেচ্ছাচারী নির্বাচন কমিশন আগামীর বাংলাদেশের সুষ্ঠু সংসদ নির্বাচন উপহার দিতে পারবে না। তখন বাংলাদেশের জনগণের আস্থা যেমন থাকবে না, তেমনি এনসিপিরও আস্থা থাকবে না। ওই নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করেই আগামী নির্বাচনে যেতে হবে।
তিনি বলেন, আমরা চাই- আগামী বাংলাদেশে এনসিপিকে শক্তিশালী দুটি দলের একটি হিসেবে দেখতে। আমরা মনে করি, এনসিপি তাদের অবস্থান থেকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে।
এনসিপি নেতা বলেন, যারা আওয়ামী লীগবিরোধী অবস্থান ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরোধী অবস্থান দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে তাদের সঙ্গেই ইলেক্টোরাল অ্যালায়েন্স হতে পারে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন- এনসিপি ঢাকা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল্লাহ হায়দার, এনসিপি মানিকগঞ্জ জেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট জাহিদ তালুকদার, যুগ্ম সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট এ এইচ এম মাহফুজ ও মো. আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।
মো. সজল আলী/এনএইচআর/জিকেএস