  2. দেশজুড়ে

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৯:২০ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
বিএনপি নেতা দিদারুল আলমের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার
দিদারুল আলম মিয়াজী

চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার বারইয়ারহাট পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক দিদারুল আলম মিয়াজীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদে পুনর্বহাল করা হয়েছে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিএনপির দলীয় প্যাডে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

এতে উল্লেখ করা হয়, দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে দিদারুল আলম মিয়াজীকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করায় আল্লাহর কাছে শুকরিয়া এবং দলের চেয়ারপারসন ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন দিদারুল আলম মিয়াজী।

এম মাঈন উদ্দিন/এসআর/জিকেএস

