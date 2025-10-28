সাবেক সমন্বয়কের সঙ্গে সারজিস আলমের বাগবিতণ্ডা

সাবেক সমন্বয়কের সঙ্গে সারজিস আলমের বাগবিতণ্ডা
মানিকগঞ্জে এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের সঙ্গে দলের সাবেক জেলা সমন্বয়ক ওমর ফারুকের বাগবিতণ্ডার ঘটনা ঘটেছে। এসময় সারজিস আলম, ওমর ফারুককে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি একটা সমস্যা।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জে এনসিপির জেলা সমন্বয় সভা চলাকালে এ ঘটনা ঘটে।
সভা চলাকালে সাবেক সমন্বয়ক ওমর ফারুক উপস্থিত হয়ে সারজিস আলমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমরা এই জায়গার স্টেকহোল্ডার। জামায়াতের লোক এখানে কেন এসেছে?
ওমর ফারুকের বক্তব্যের জবাবে সারজিস আলম তাকে শান্তভাবে কথা বলার আহ্বান জানান। একপর্যায়ে সারজিস বলেন, এখানে জামায়াত এলে আপনার সমস্যা কোথায়? আপনি কী কখনো আমার সঙ্গে কথা বলেছেন?
এসময় সারজিস আলম ওমর ফারুককে পাশে ডেকে কথা বলতে চান।
কিন্তু ওমর ফারুক বলেন, ‘আমি এখানেই সবার সামনে কথা বলব।’ পরে সারজিস আলম তাকে পাশে নিয়ে কথা বলেন।
