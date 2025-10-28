খেলনা পিস্তল ঠেকিয়ে ছিনতাইচেষ্টা, যুবক আটক

খেলনা পিস্তল ঠেকিয়ে ছিনতাইচেষ্টা, যুবক আটক
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে বিকাশের দোকানে খেলনা পিস্তল ঠেকিয়ে ছিনতাইয়ের সময় রানা আহমেদ (২২) নামের এক যুবককে আটক করেছে স্থানীয় জনতা।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতাল গেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আটক রানা আহমেদ সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার খোকশাবাড়ি গ্রামের আব্দুল মমিনের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হাসপাতাল গেট এলাকায় ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে বিকাশে টাকা লেনদেন করেন। আজ হঠাৎ ওই যুবক তার দোকানে পিস্তলের মতো কিছু উঁচিয়ে টাকা দাবি করেন। এসময় বাজারের লোকজন দেখতে পেয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে তাকে আটক করে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।
তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, পিস্তল আকৃতির একটি গ্যাস লাইটার দিয়ে ভয় দেখিয়ে ছিনতাই করা অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে আটক করেন। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়।
ওসি আরও বলেন, খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ছেলেটা কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন। এ কারণে স্থানীয়রা মানবিক বিবেচনায় তাকে ছেড়ে দেন।
