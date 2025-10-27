  2. দেশজুড়ে

কলেজে টিকটক-লাইকির ভিডিও ধারণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি

জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ১০:১২ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
বাদাঘাট সরকারি কলেজ

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া যে কোনো ধরনের ভিডিও ধারণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে কলেজের অধ্যক্ষ মো. জুনাব আলী সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কলেজ চলাকালীন ও পাঠদানের সময় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ক্যাম্পাসে মোবাইলফোন, ক্যামেরা কিংবা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস দিয়ে ভিডিও ধারণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। টিকটক বা লাইকিতে কলেজ ক্যাম্পাসের সচিত্র ভিডিওতে শিক্ষার্থীদের দেখা গেলে বা কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীর কাছে স্মার্টফোন পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চলতি বছর কলেজ চলাকালীন ক্যাম্পাসের ভেতরে শিক্ষার্থীদের করা কিছু টিকটক ও ফেসবুক রিলস ভিডিও নিয়ে বেশ সমালোচনার সৃষ্টি হয়। সাম্প্রতিক কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের এসব কর্মকাণ্ড নিয়ে ফের বিরূপ মন্তব্য করতে দেখা গেছে নেটিজেনদের।

বাদাঘাট সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ জুনাব আলী বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের ভালোর জন্য এমন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি কলেজ ক্যাম্পাসে কিছু শিক্ষার্থী টিকটক, লাইকি নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। তাই এখন নোটিশ জারি করেছি। এ আদেশ কেউ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

