গাজীপুর সাফারি পার্কে নীলগাই পরিবারে দুই নতুন অতিথি
গাজীপুর সাফারি পার্কে জন্ম নিয়েছে দুটি নীলগাই শাবক। বর্তমানে তারা মায়ের সঙ্গে কোর সাফারি এলাকার বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
পার্ক কর্তৃপক্ষ জানায়, গত ২১ অক্টোবর প্রথমবার শাবক দুটির দেখা মেলে। এরপর প্রতিদিন খাবার খেতে এলে নির্দিষ্ট স্থানে তাদের দেখা যাচ্ছে। শাবক দুটি পুরুষ না স্ত্রী তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
পার্কের বন্য প্রাণী পরিদর্শক মো. রাজু আহমেদ বলেন, এর আগেও কয়েকবার নীলগাই শাবক জন্ম দিয়েছে। সর্বশেষ দুটি শাবকসহ এখন পার্কে নীলগাইয়ের সংখ্যা ১১টি।
গতকাল কোর সাফারি এলাকায় মা নীলগাইয়ের সঙ্গে শাবক দুটিকে দেখা যায়। কখনো মায়ের দুধ পান করছে, কখনো বনের ভেতর ছুটে বেড়াচ্ছে তারা। পর্যটক বাসের উপস্থিতিতেও তারা স্বাভাবিক আচরণ করছে বলে জানান পার্ক কর্মকর্তারা।
বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্টদের মতে, নীলগাই সাধারণত শাবকের নিরাপত্তা নিয়ে সতর্ক থাকে। এ কারণে তাদের শাবক দেখা বিরল ঘটনা। জন্মের ছয় মাস পর্যন্ত শাবক দুধ পান করে এবং ধীরে ধীরে ঘাস ও অন্য খাবার খেতে শেখে।
অ্যান্টিলোপ প্রজাতির মধ্যে নীলগাই সবচেয়ে বড় প্রাণী। পুরুষদের শিং থাকে ও রং কালচে, আর স্ত্রীদের রং কিছুটা বাদামি এবং শিং থাকে না।
গাজীপুর সাফারি পার্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী বন সংরক্ষক তারেক রহমান বলেন, সাফারি পার্কের উন্মুক্ত ও উপযুক্ত পরিবেশের কারণে নীলগাইয়ের বংশবিস্তার নিয়মিত ঘটছে। এটি আমাদের সংরক্ষণ কার্যক্রমের ইতিবাচক ফল।
