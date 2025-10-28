খামারে আগুন লেগে আড়াই হাজার মুরগি-পাখি পুড়ে ছাই

খামারে আগুন লেগে আড়াই হাজার মুরগি-পাখি পুড়ে ছাই
ফেনীর দাগনভূঞায় পোলট্রি ও পাখির খামার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২৭ অক্টোবর) দিনগত গভীর রাতে ফেনীর উপজেলার মাতুভূঞা ইউনিয়নের হীরাপুর গ্রামের ওজি উল্যাহ মিয়ার বাড়ি সংলগ্ন মো. হোসেন সাজুর এমএইচ পোলট্রি ফার্মে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।
এতে এক হাজার কালার বার্ড মুরগি, এক হাজার ৫০০ কোয়েল পাখির বাচ্চা, ২৫ বস্তা খাদ্যসহ অবকাঠামো পুড়ে প্রায় ৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন খামার মালিক মো. হোসেন সাজু।
ভুক্তভোগী খামার মালিক মো. হোসেন সাজু বলেন, আমার তিনটি খামার রয়েছে। সবগুলোতে সিসি ক্যামেরা রয়েছে। ঘুমানোর আগে মোবাইলে সফটওয়্যারের মাধ্যমে সবগুলো খামারের সিসি ক্যামেরার ফুটেজগুলো দেখলাম সব কিছু ঠিক ছিল। পরে রাত প্রায় ৩টার দিকে ঘুম ভাঙলে মোবাইলে সিসি ক্যামেরার ফুটেজগুলো দেখার সময় দুইটি খামারের সিসি ক্যামেরা সচল আছে একটি বন্ধ দেখতে পাই। পরে সঙ্গে সঙ্গে খামারে গিয়ে দেখি দাউদাউ করে আগুনে পুড়ছে খামার। স্থানীয় মসজিদের মাইকে আগুন লাগার বিষয়টি ঘোষণা করলে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ততক্ষণে খামার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
তিনি আরও বলেন, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে পরিকল্পিতভাবে ফার্মে আগুন দেওয়া হয়েছে। এতে ফার্মের মুরগির বাচ্চা কোয়েল পাখিসহ অবকাঠামো পুড়ে প্রায় ৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। অনেক ঋণ নিয়ে ফার্মটি গড়ে তুলি। আগুনে আমার স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। আমি এর বিচার চাই। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ করবো।
দাগনভূঞা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ওয়াহিদ পারভেজ জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ করলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
