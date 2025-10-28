কুয়েট কর্মচারীর বাড়িতে সন্ত্রাসীদের গুলি

কুয়েট কর্মচারীর বাড়িতে সন্ত্রাসীদের গুলি
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) কর্মচারী মো. মহসিন শেখ লিটুর বাড়ি লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীরা গুলি করেছে বলে জানা গেছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দিনগত রাতে মহানগরীর দৌলতপুরের মহেশ্বরপাশা খুঠিরঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
বাড়ির সিসি টিভি ফুটেজে দেখা গেছে, হেলমেট পরিহিত কয়েকজন ব্যক্তি চারটি মোটরসাইকেলে এসে বাড়ির প্রধান ফটকের একটু সামনে দাঁড়ায়। মোটরসাইকেল থেকে নেমে তারা প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে গুলি ছুড়তে থাকে। এরপর তারা দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গুলিতে মহসিনের রুমের জানালার থাই ক্লাস ভেঙে গেছে। ঘটনার সময় বাড়ির মালিক মহসিন ফজরের নামাজ পড়তে মসজিদে অবস্থান করছিলেন। তার রুমের পাশের রুমে ২ সন্তান ও স্ত্রী কামরুন নাহার ঘুমিয়ে ছিলেন।
ঘটনার পর মহসিনকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি।
এদিকে মো. মহসিন শেখ লিটুর ফোনে একাধিকবার কল করে তাকে পাওয়া যায়নি।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিক ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থল থেকে ছয় রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। কারা ও কী কারণে এই ঘটনা ঘটিয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
আরিফুর রহমান/এমএন/এমএস